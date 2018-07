Mauritanie: des ministres en campagne de «sensibilisation» avant les élections

Des ministres en première ligne dans une campagne de sensibilisation généralement confiée aux partis politiques, cela créé des remous en Mauritanie, particulièrement chez certains leaders de l’opposition.



Ladji Traoré, secrétaire général de l’Alliance populaire progressiste, reproche aux ministres d’être « en campagne pour un travail qui n’est pas le leur » et d’agir « pour le parti du pouvoir ». A ses yeux, leur travail devrait être « politique et administratif ».



Une campagne de «sensibilisation» civique



Une analyse que ne partage pas le ministre de la Culture et porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemine Ould Cheikh. Actuellement en campagne à l’intérieur du pays, il se déclare « conscient de la pertinence du rôle » que ses collègues et lui jouent « dans le cadre de cette campagne de sensibilisation des compatriotes à l’inscription massive sur le nouveau fichier électoral ».



Le ministre affirme vouloir « contribuer à la mise en place de listes fiables à l’approche des élections » et invite « tous les Mauritaniens en âge de voter à s’acquitter d’un tel devoir civique ».