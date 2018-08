Mauritanie: la campagne électorale pour les législatives a commencé

Devant ses partisans, le président Ould Abdel Aziz a appelé a voté pour son parti afin de maintenir le régime. « Si vous ouvrez les portes du pouvoir à d’autres partis vous risquerez de contribuer à la destruction du pays, a-t-il prévenu. Je tiens à vous le dire maintenant. Vous devez conserver ce parti, l’Union pour la République. Un parti qui assure la paix, la sécurité, le parti de la stabilité de l’éducation et des infrastructures de base ».

Mais les différents partis d’opposition, eux aussi étaient mobilisés pour leur première sortie électorale. C’était le cas du parti Tawassoul. Son président, Mohamed Mahmoud Ould Seiyidi a appelé au changement.

« Que les choses soient claires pour tous. Nous n’accepterons jamais ni troisième, ni quatrième, ni cinquième mandat. L’alternance pacifique doit s’opérer sans accros pour la stabilité et le bien du pays », a-t-il lancé.

Les 98 partis politiques en lice ont deux semaines pour faire campagne. Le scrutin pour les municipales, régionales et législatives aura lieu le 1er septembre.