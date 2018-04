Mauritanie : le FDU participera aux élections locales

Le Forum national pour la démocratie et l'unité (FNDU) prendra part aux scrutins législatifs et municipaux prévus pour se tenir au mois d'août et novembre en Mauritanie.



"Nous avons décidé de participer à ces élections parce que nous n'acceptons pas de rester en marge d'un processus menant à un basculement politique dans le pays", a déclaré Mohamed Ould Moloud, dirigeant de la FNDU, lors d'un point de presse samedi à Nouakchott.



Cependant, la formation politique d'opposition conteste la composition de la nouvelle commission électorale (CENI) dont les membres ont été nommés en début de semaine dernière par décret présidentiel.



L'opposition pour un boycott du référendum



Les principales forces politiques de l'opposition mauritanienne ne sont pas représentées au sein de cette commission. Le FNDU "n'acceptera pas une prise en otage politique du pays et un hold-up électoral" a martelé Mohamed Ould Moloud.



La FNDU a participé au boycott des différents scrutins organisés en Mauritanie depuis l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Abdel Aziz.