Mauritanie: les 4 pêcheurs sénégalais arrêtés avec leur embarcation ont été libérés

Les quatre (4) pêcheurs arrêtés avec leur deux embarcations en Mauritanie, depuis des semaines, ont été libérés. Ils n’ont pas été présentés au procureur et les amendes qui leur ont été notifiées, ont été effacées. Leur libération survient après la visite du président de la République, Macky Sall, en terre mauritanienne, la semaine dernière.



Lors du Conseil des ministres de mercredi, le chef de l’Etat s’est félicité des « mesures prises par le Président de la République de Mauritanie, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, en faveur de nos pêcheurs ». Entre autres mesures, la revue à la hausse des licences de pêche et la suppression du paiement de la redevance de 15 euros par tonne de poissons débarquée.



A cet égard, Il a « invité le Gouvernement à accorder une attention particulière à la situation des zones de pêche du pays qui doivent disposer de toutes les infrastructures et moyens logistiques nécessaires », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier.



Par ailleurs, le chef de l’Etat a appelé au respect des accords signés, insistant « sur la nécessité du respect scrupuleux par les acteurs concernés des différents accords de pêche signés avec les pays voisins ainsi que des prescriptions et conventions de la Commission sous-régionale des Pêches ».