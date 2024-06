Mauritanie vs Sénégal - Khadim Diaw présente ses excuses après son violent tacle sur Habib Diarra

Khadim Diaw, ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot et latéral gauche mauritanien s’est excusé après son tacle violent sur Habib Diarra, qui s’en est tiré avec une blessure à la cheville. L’ancien joueur de l’équipe locale du Sénégal soutient qu’il n’avait pas l’intention de blesser le défenseur des « Lions ».



Voici l’intégralité de son message



Cher Habib,

Le football est joli de ses gestes techniques, ses dribbles, ses buts et ses tacles. Mais celui que tu as subi hier de ma part n'en fais pas partie, je le reconnais.



Après avoir vu et revu l'action, je me suis rendu compte de sa gravité et pour cela je te présente mes plus sincères excuses. À chaud je n'en mesurais pas l'impact certes mais je puis t'assurer, mon frère, que cela n'a été NULLEMENT INTENTIONNEL.



Pour ce qui lie les deux pays dont on défend les couleurs, pour mon parcours de footballeur, pour le nom que je porte et qui en dit beaucoup au Sénégal en termes de patience et de générosité, et pour respect à ta carrière et ton talent, jamais je n'aurai agi ainsi dans l'intention de blesser. Le football est ainsi fait et des gestes maladroits sont foison. Et quand cela intervient dans ce genre de derby, naturellement cela peut prêter à des interprétations fausses.



Oui, le mal est déjà fait et tout le monde est choqué. Moi aussi je le suis, crois moi. Mais tu es un Lion, cette blessure ne t'empêchera pas de rugir, j'en suis convaincu. Il faut voir l'émotion et les réactions que ce geste a suscitées pour savoir que ta nation compte sur toi pour son avenir. Remets-toi vite pour le bien de tous.



Aux supporters sénégalais et aux férus de football en général, je sais que ce geste vous a indisposés. J'oublie les insultes reçues sur mes différents supports, je comprends votre amertume et accepte humblement les critiques et conseils précieux.



Ceux qui me connaissent bien savent que la cruauté du geste ne définit en aucune façon ma personnalité et mon mental.

Quand même, j'élargis mes excuses à vous parce que le football a plus beau que cela. Et je ne me rappelle pas avoir commis un acte similaire même involontaire depuis l'entame de ma carrière.



Un des vôtres, Khadim