Mauvaise qualité de l’air : les conseils du Dr Aliou Niang

La qualité de l’air s’est sensiblement détériorée à Dakar mais aussi à l’intérieur du pays. Face à cette situation qui fait peser un certain nombre de risques à la populaion, il est primordial de prendre certaines dispositions pour préserver sa santé. C’est l’analyse du Dr Aliou Niang pneumologue à l’Hôpital Fann de Dakar.



«Avec les perturbations que nous avons notées, nous avons la composition de l’air qui a changé. Ce qui impacte négativement sur la santé des populations surtout au niveau respiratoire et ORL (Oto-Rhino-Laryngologique : qui désigne le nez, la bouche, le pharynx, le larynx, les oreilles et les sinus) donc ça va donner une accumulation de particules au niveau oraux-pharyngé (langue, bouche, et pharynx) et au niveau pulmonaire », a informé le spécialiste interrogé par Sud Fm.



Selon lui, les personnes âgées et les enfants, sont les plus touchés par cette situation. Et pour s’en prémunir, il recommande de ne pas pratiquer le sport pendant cette période, de limiter les déplacements, et de porter un masque.