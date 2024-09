Mawlid 2024 : 9 morts et 228 victimes secourues par la BNSP

Neuf personnes (9) sont décédées parmi les 228 victimes secourues à l’occasion des gamous de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack lors desquels les sapeurs-pompiers ont effectué 159 sorties, a informé une source sécuritaire de la Brigade National des Sapeurs pompiers(BNSP)



« Depuis l’activation de notre PC (poste de commandement), le 13 septembre 2024, la BNSP [Brigade nationale des sapeurs pompiers] a effectué 159 interventions, dont 61 relatives à des accidents de la circulation routière », a confié le capitaine Khoudia Ibra Mar.



« A ce jour, 16 septembre 2024 à 18 h, le nombre de victimes d’accidents s’élève à 228, dont malheureusement 9 corps sans vie », a fait savoir Mme Mar.



Elle est la chargée de la communication et des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à l’occasion des ‘’gamous” de Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba et Kaolack.



Selon elle, la BNSP, compte tenu de la forte demande, a participé également au ravitaillement en eau des populations de Tivaouane, Thiénaba et Kaolack.



« Quelque 712 m3 d’eau ont été distribués à presque 400 familles environ, sans oublier des consultations gratuites menées dans l’enceinte de la caserne de Tivaouane », a renseignée le capitaine Mar.



« Au total, 583 malades ont été consultés et pris en charge gratuitement. Parmi eux, 17 sont des militaires », a fait connaître le capitaine Khoudia Ibra Mar.



Elle a également évoqué les opérations de pompage menées par la BNSP, après les fortes pluies enregistrées dimanche, à Tivaouane.



Selon la chargée des relations publiques de la BNSP, « 600 mètres-cube d’eau ont été (aspirés) au niveau du Champ de courses. Au moment où je vous parle, la situation est sous contrôle », rassure-t-elle dans les colonnes de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Elle a invité les usagers au respect du code de la route. « Il ne sert à rien de se précipiter », a-t-elle dissuadé. Elle a souhaité à tous les disciples de Tivaouane, Thiénaba, Ndiassane et de Kaolack, un bon retour chez eux.