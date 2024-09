Mawlid 2024: Tivaouane déjà à pied d'oeuvre

Tivaouane est en plein préparation du Mawlid 2024. Les autorités religieuses de la capitale de la Tajanya au Sénégal sont à pied d'oeuvre pour la réussite de ce grand évènement religieux qui perpétue l'une des oeuvres de El Hadji Malick Sy.

Et dans l'esprit d'actualiser cette reproduction du modèle prophétique que "Sérigne Babacar Sy Mansour a demandé au Comité d'Organisation de s'inspirer pour le thème de cette année du hadith du Prophėte PSL. innama buhiztu li utammima makârimal ahlâqi (J'ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs", ont informé les membres du Coskas.



Selon les membres du comité scientifique et d'autres branches qui s'activent pour la réussite du Mawlid, le thème de cette édition 2024, "vient à son heure dans une société humaine désincarnée, dominée par les passions et les pulsions où le substrat moral du vicariat est relégué au second plan s'il n'est pas tout simplement annihilé. Et l'on ne peut manquer de se rappeler ces fameux vers du khilaçu".



"L'édition de cette année sera marquée par la délivrance de messages très forts émanant du Khalife Serigne Babacar SY Mansour à l'adresse de la Ummah Islamique du Sénégal et d'ailleurs sur l'état de notre religion, celui du monde avec les multiples convulsions qui le secouent mais également celui de notre nation sénégalaise, dans ce qu'elle secrète d'antivaleurs et de tares dissolvantes", nous apprend le Coskas .