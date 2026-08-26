Arabie saoudite : 12 ressortissants éthiopiens arrêtés avec 290 kg de khat et 33 kg de haschisch

Les gardes-frontières saoudiens ont arrêté 12 ressortissants éthiopiens lors de trois opérations distinctes menées dans les provinces de Jazan et d’Asir (provinces en Arabie saoudite), pour des faits présumés de contrebande de produits stupéfiants et de violation de la loi sur la sécurité des frontières.



Selon la Direction générale des gardes-frontières, citée par Saudi Gazette, les opérations ont permis la saisie de 290 kilogrammes de khat, 33 kilogrammes de haschisch et 72 415 comprimés soumis à la réglementation sur la circulation médicale.



À Jazan, les patrouilles terrestres du secteur d’Al-Daer ont d’abord arrêté quatre ressortissants éthiopiens, accusés de contrebande de 33 kilogrammes de haschisch et 90 kilogrammes de khat.



Lors d’une seconde opération menée dans la même province, les gardes-frontières du secteur d’Al-Ardah ont interpellé quatre autres ressortissants éthiopiens en possession de 72 415 comprimés soumis à la réglementation sur la circulation médicale.



À Asir, quatre autres ressortissants éthiopiens ont été arrêtés par les patrouilles terrestres du secteur d’Al-Rabouah pour violation de la loi sur la sécurité des frontières. Les agents ont saisi à cette occasion 200 kilogrammes de khat.



Les autorités saoudiennes indiquent que les procédures légales initiales ont été achevées dans les trois affaires. Les suspects ainsi que les produits saisis ont été remis aux autorités compétentes pour la suite des procédures.