Liga : le Real Madrid domine la Real Sociedad avec un triplé de Kylian Mbappé

Deuxième victoire consécutive pour le Real Madrid en championnat. A domicile, la formation s'est imposée contre la Real Sociedad en rattrapage de la première journée de la Liga (4-1). Une prestation convaincante des joueurs de José Mourinho, arrivé cet été, pour son retour au Bernabéu.



Un triplé de Kylian Mbappé, qui a ouvert son compteur en championnat pour cette nouvelle saison (40e, 60e, 80e). Bien servi par Vinícius Júnior, l'international français a trompé Álex Remiro d'un ballon piqué. Il a signé un doublé en seconde période après un une-deux avec Jude Bellingham. Premier but pour Kylian Mbappé dans cette rencontre en première mi-temps. Une frappe clinique de l'international français dans la lucarne d'Álex Remiro.



Vinícius Júnior buteur



Ovationné par le public du Bernabéu lors de sa sortie, Jude Bellingham a adressé deux passes décisives dans cette rencontre. Un pressing efficace dans la surface adverse pour l'international anglais qui a trouvé Vinicius Júnior au second poteau, seul face à un but vide (68e).



Leader de la Liga avec six points, le Real Madrid va accueillir le Málaga CF lors de la prochaine journée de championnat. La Real Sociedad est maintenant vingtième du championnat avant d'accueillir l'Espanyol.