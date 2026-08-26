Mercato : Nicolas Jackson sur le point de signer à Aston Villa

Aston Villa serait sur le point de boucler l'arrivée de Nicolas Jackson. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club a formulé une offre de 65 millions de livres (environ 70 millions d'euros), bonus compris, pour s'attacher les services de l’attaquant sénégalais. Une proposition qui aurait d'ores et déjà reçu le feu vert de l'attaquant ainsi que de la direction de Chelsea.



Mais les Villans ne sont pas seuls sur ce dossier. L'Atlético de Madrid reste en embuscade et n'a pas renoncé à recruter l'ancien joueur de Villarreal. D'après RMC Sport, les Colchoneros ont également fait des avancées significatives sur les termes du contrat personnel avec Jackson, et des discussions sont en cours entre les différentes parties.



Toutefois, le club espagnol accuse un léger retard par rapport à Aston Villa dans ce sprint final. Les Madrilènes doivent en effet composer avec leur situation offensive actuelle, tout en gérant l'épineuse incertitude autour de l'avenir de Julián Alvarez, ce qui ralentit quelque peu leur progression dans ce dossier.