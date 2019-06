Mayeni Jones, la journaliste de la BBC brise le silence

Les révélations de cas de fraude et corruption entre Frank Timis et Aliou Sall, dans l’attribution des contrats pétroliers et gaziers continuent d’alimenter la presse. Cette enquête réalisée par le média britannique BBC a révélé que le jeune frère du président Sall a bénéficié de pot-de-vin de la part de la dite société.



Mayeni Jones, l’auteur du documentaire sur malversations et pratiques de corruption dans le domaine du pétrole et du gaz s’exprime en toute liberté dans L’Observateur.



"J'ai enquêté pendant un an… », explique t-elle, avant d'indiquer que «La Bbc a offert à plusieurs reprises l’occasion à Aliou Sall et Timis de s’exprimer, mais ils ont refusé», déclare Mayeni Jones, journaliste de la BBC.