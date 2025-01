Mayotte: pas de rentrée des enseignants «avant la semaine prochaine»

La rentrée scolaire a été reportée à Mayotte à cause de la tempête Dikeledi et n'aura pas lieu avant la semaine prochaine au plus tôt pour les enseignants, ultérieurement pour les enfants, a fait savoir ce lundi 13 janvier la ministre Elisabeth Borne.



« Nous avons pris, avec le Premier ministre, la décision de reporter la rentrée administrative. Celle-ci ne pourra intervenir, dans le meilleur des cas, avant la semaine prochaine », note Elisabeth Borne dans un courrier adressé lundi au personnel de l'Académie de Mayotte, dont l'AFP a obtenu copie.