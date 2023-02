Mbacké : 54 des 69 individus arrêtés lors des manifestations, placés sous mandat de dépôt

Cinquante quatre (54) militants présumés du parti Pastef sur les 69 arrêtés vendredi dernier, à Mbacké et à Touba lors et après les affrontements qui les ont opposés aux forces de l’ordre, ont été envoyés en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur. Les 15 autres mis en cause dont 13 mineurs et 2 élèves ont bénéficié d'une liberté provisoire.



Selon la Rfm, certains manifestants font l'objet de trois retour de parquet. Ces personnes sont poursuivies pour "participation à un rassemblement et à des actions diverses, dégradation du bien, dommage à la propriété mobilière et immobilière d'autrui, instigation pour participation à un rassemblement et à ses actions diverses ayant causées des dommages aux biens ou à des personnes, manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles de politiques graves ou simplement à enfreindre les lois".



Parmi les mis en cause envoyés en prison y figure le marabout Serigne Assane Mbacké et la personne qui avait embarqué des pierres dans son véhicule lors du meeting interdit du parti Pastef à Mbacké vendredi dernier.