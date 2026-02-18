Commission nationale du médicament: le SAMES alerte sur «une violation de la procédure» par l’ARP

Après ses nombreuses alertes dans le dossier Softcare, en lien avec l’utilisation présumée de matières premières périmées dans la fabrication de serviettes hygiéniques et de couches de bébés, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) revient à la charge, ce mercredi 18 février. Dans un communiqué, le SAMES alerte sur «une violation de la procédure de la tenue de la commission nationale du médicament (CNM)» par l’Autorité de régulation pharmaceutique (ARP), les 16 et 17 février, à Dakar.



Selon les syndicalistes, la première session 2026 de la CNM «s'est déroulée sans la réunion préalable du Comité technique d'experts». Or, précisent-ils, «l'évaluation scientifique des dossiers de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) constitue une étape préalable obligatoire avant toute décision de la Commission». Face à une telle situation, le SAMES conclu à «une violation des dispositions communautaires et nationales en vigueur».



En poursuivant son communiqué, le SAMES «demande que toute décision relative à l'octroi d'AMM s'inscrive dans le respect intégral des procédures établies, afin d'assurer la sécurité sanitaire et de maintenir la confiance des professionnels de santé comme des citoyens», ajoutant que «la protection de la santé publique demeure une priorité absolue, dans un cadre de transparence, de rigueur scientifique et de conformité réglementaire».



Cette dénonciation intervient dans un contexte où le SAMES-ARP dénonce «le favoritisme», la «corruption» et le «népotisme», entre autres, au sein de l’Autorité de régulation pharmaceutique.