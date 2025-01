Mbacké : plus de 60 tonnes de produits périmés incinérés

Le service départemental du commerce de Mbacké (centre) a procédé mercredi à l’incinération de plus de soixante tonnes de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et d’autres types de produits contrefaits, impropres à la consommation d’une valeur de 72 millions de francs CFA à Bakhiya dans la commune de Touba.



Ces produits ont été retirés des circuits de distribution des différents marchés, pharmacies et grandes surfaces du département de Mbacké, a expliqué le chef service départemental du commerce de Mbacké, Moussa Sané, à l’APS.

« C’est une saisie extrêmement importante parce que ces produits saisis constituent un véritable problème de santé publique », a souligné l’adjoint au préfet de Mbacké.

En outre, l’autorité administrative a plaidé pour la mise en place d’un magasin de stockage et le renforcement du personnel du service départemental du commerce pour mieux répondre aux besoins des populations.



L’incinération a été dirigée par l’adjoint au préfet de Mbacké, Amadou Sow, en présence du chef de service départemental du commerce, de représentants des commerçants et des forces de défense et de sécurité.