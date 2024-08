Mbacké : quatre (4) personnes condamnées à un an de prison ferme pour « proxénétisme » 

F. Diop, M. Diallo, A. Lame et S. Fall ont été condamnés à un an de prison ferme pour « proxénétisme », par le Tribunal de grande instance de Diourbel (est) jeudi dernier. En plus de la peine de prison, chaque prévenu devra payer une amende. Placés sous mandat de dépôt le 27 août dernier, ils ont été jugés et reconnus coupables après des faits survenus au quartier Diamaguène de Mbacké.



L’affaire remonte à lundi dernier, lorsque les agents du commissariat de police de Mbacké sont intervenus après une dénonciation d’un collectif d’habitants du quartier. Ceux-ci se plaignaient de l’existence d’une maison occupée par des prostituées. Le quotidien Le Soleil rapporte que cette maison appartient à l’un des accusés, M. Diallo.



Lors de la descente policière sur les lieux, les prostituées présentes ont réussi à prendre la fuite. Au cours de l’enquête préliminaire, F. Diop et S. Fall, locataires de la maison, ont avoué avoir sous-loué deux chambres à des prostituées pour 25 000 francs CFA par mois. Cependant, face au juge, ils se sont rétractés.



Malgré leurs dénégations, le procureur a estimé que les accusés étaient tous conscients de l’activité de prostitution qui se déroulait dans la maison. Ainsi, il a requis la peine de deux ans de prison et une amende de 250 000 francs CFA contre F. Sow, et trois ans de prison assortis d’une amende de 500 000 francs CFA pour les autres prévenus.



Finalement, le juge a rendu son verdict condamnant chacun des accusés à une peine d’un an de prison.