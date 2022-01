Mbappé, Pogba, Dembélé, Kessié… la longue liste des joueurs qui seront libres cette année 2022

Il y a encore quelques années, le marché des joueurs libres était surtout peuplé de trentenaires en quête d’un dernier défi ou d’éléments habitués à jouer les seconds rôles. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En fin de contrat dans six mois, de nombreuses stars peuvent dès ce samedi négocier avec n’importe quel club en vue de la saison prochaine. Cette tendance est nouvelle et différentes raisons peuvent l’expliquer. Il y a d’abord la crise du coronavirus et ses lourdes conséquences économiques.



Certaines équipes ne peuvent plus se permettre de prolonger des cadres dont les salaires sont jugés trop importants. Parfois, ce sont aussi les joueurs qui refusent de rempiler, pour avoir les cartes en main au sujet de l’avenir et parce qu’ils ont aussi conscience qu’ils pourront négocier une belle prime à la signature au moment de signer ailleurs.



Une liste non exhaustive des joueurs en fin de contrat en juin 2022:

Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Paulo Dybala (Juventus Turin), Luka Modric (Real Madrid), Franck Kessié (AC Milan), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Antonio Rüdiger (Chelsea), Lorenzo Insigne (Naples), Niklas Süle (Bayern), Andreas Christensen (Chelsea), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Andrea Belotti (Torino), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg), Boubacar Kamara (OM), Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern Munich), César Azpilicueta (Chelsea), Hugo Lloris (Tottenham), André Onana (Ajax Amsterdam), Gareth Bale (Real Madrid)...