Mbappé pousse Vinicius Jr vers la sortie, l’élimination scandaleuse de Liverpool amuse l’Angleterre

Guerre d’égo entre Vinicius Jr et Mbappé, l’élimination de Liverpool fait tâche, l’OM s’enflamme pour le duo Rabiot-Bennacer, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Vinicius Jr sacrifié ?

Entre résultats sportifs, blessures et problèmes d’arbitrage, rien ne va plus au Real Madrid. En plus de tout ça, la direction doit gérer le «problème Vinicius» selon Sport. L’international brésilien en aurait marre que Carlo Ancelotti privilégie Kylian Mbappé sur le côté gauche alors qu’il ne fait pas spécialement de différences à ce poste. La situation devient complexe pour Vini et ça pourrait indirectement avoir un impact sur son avenir. Il a déjà refusé une offre de prolongation du Real et il a toujours entre les mains la proposition historique de l’Arabie saoudite.



De son côté, la Casa Blanca ne fera pas tout pour retenir sa star brésilienne. En vendant Vinicius Jr, le Real serait assuré de récupérer un très gros chèque. En plus de l’aspect financier, un départ de Vini libèrerait Mbappé sur le plan sportif.



Liverpool tombe de très haut

Le 4ème tour de FA Cup nous a offert une surprise d’anthologie hier avec la victoire de Plymouth, dernier de Championship, face à Liverpool le leader de la Premier League (1-0). Le Daily Mirror met à l’honneur l’exploit des hommes en vert pour célébrer ce succès historique.



24ème sur 24, Plymouth lutte pour sa survie en deuxième division… et s’est offert le scalp des Reds. Pour Liverpool, cette défaite a des allures de faute professionnelle. Fin du rêve de quadruplé pour les Reds qui dominaient toutes les compétitions depuis le début de saison, voilà le premier accroc pour Arne Slot. L’entraîneur du club de D2 anglaise Mirpon Musclic vit un rêve éveillé. Pour fêter ça, il a expliqué en conférence de presse qu’il mangera des «nachos et boira un fanta».



Le duo Rabiot-Bennacer régale

L’OM s’est imposé hier soir sur la pelouse d’Angers, succès 2-0 grâce à des buts d’Adrien Rabiot et Neal Maupay. Le «droit au matelas» comme le titre L’Équipe. C’est une victoire très importante pour les Marseillais qui prennent six points d’avance sur l’AS Monaco et l’OGC Nice.



La Ligue des Champions se rapproche grandement pour les hommes de Roberto De Zerbi. Une fois de plus Adrien Rabiot s’est montré décisif en ouvrant le score de la tête sur corner, une nouvelle grosse performance de plus pour l’international français, vrai chef d’orchestre de cet OM version De Zerbi.



Un mot aussi sur Ismaël Bennacer, l’une des recrues hivernales qui était titulaire hier pour son premier match avec l’OM. Une prestation déjà très aboutie avec notamment 117 ballons touchés en seulement 65 minutes, de bon augure pour la suite.





