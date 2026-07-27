CEDEAO : Allé Nar Diop prône un système statistique régional souverain et performant

Présidant l’ouverture de la réunion des Directeurs généraux des Instituts nationaux de la Statistique de la CEDEAO, ce 27 juillet 2026 à Dakar, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Allé Nar Diop, a fixé le cap pour une modernisation approfondie de l’architecture statistique régionale.



Le ministre Allé Nar Diop a rappelé avec force que la statistique ne se limite pas à une simple production de chiffres, mais constitue une véritable « infrastructure de souveraineté ». Selon le ministre, cette rigueur statistique est le socle indispensable pour comprendre la réalité des États ouest-africains, guider les choix stratégiques du gouvernement et renforcer la confiance citoyenne.



Face aux représentants de l’Union africaine, de la Commission de la CEDEAO, de la Banque mondiale et de l’UNFPA, le ministre a insisté sur l'urgence d'accélérer l’harmonisation des systèmes statistiques. Pour Allé Nar Diop, la fiabilité, la comparabilité et la disponibilité constante des données sont des exigences préalables à toute gouvernance économique moderne et performante.



Portée par cette vision, la réunion statutaire de cinq jours s'attellera à traduire ces orientations ministérielles en chantiers concrets : harmonisation des statistiques économiques et des finances publiques, développement de référentiels macroéconomiques communs et consolidation des outils régionaux.



À travers cette prise de parole stratégique, Allé Nar Diop réaffirme la détermination du Sénégal à jouer un rôle moteur dans l'édification d'un système statistique africain innovant, intégré et souverain.