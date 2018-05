Mbaye Niang et son agent Mino Raiola, le divorce est acté

Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer sur ce sujet mais pour que cela soit clair, je ne suis pas représenté par Mino Raiola et bien par ma famille — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) 3 mai 2018

L’international sénégalais, Mbaye Niang a rompu ses liens avec Mino Raiola. En effet, le Hollandais n’est plus l’agent du jouer de Torino. L’annonce est faite par l’attaquant sénégalais sur son compte twitter. Selon lui, c’est sa famille qui gère désormais ses affaires. Mino Raiola quant à lui est surtout connu pour être l'agent du joueur suédois Zlatan Ibrahimović, des italiens Marco Verratti et Mario Balotelli, de l'arménien Henrikh Mkhitaryan, des français Paul Pogba et Blaise Matuidi et pour avoir été celui du milieu tchèque Pavel Nedvěd.