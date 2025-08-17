Mboro : plusieurs quartiers sous les eaux pluviales

Après Dakar, c’est autour de Mboro (région de Thiès) de subir les « dégâts énormes » causés par les fortes pluies de ces derniers jours.
Selon le journaliste Ayoba Faye, originaire de cette localité et ayant relayé l'information sur sa page X (anciennement Twitter), plusieurs quartiers tels que Keur Pathé Kane, Khar Yalla Ngay Ngay, Touba Mboro et Keur Abour sont touchés par ces inondations.
L’ancien journaliste de PressAfrik estime que cette situation est « l’une des conséquences du découpage administratif et de l’explosion démographique de ces 15 dernières années ».
Autres articles
-
🔴 En Direct | Face au Jury: Magal2025-plus de 33 morts, Dr. Mactar Faye décrypte et liste les causes
-
Kolda : l’hécatombe aux examens de certification en santé inquiète les professionnels
-
Alerte météo : une matinée humide et nuageuse ce dimanche
-
Érosion côtière à Bargny : le maire réclame un plan d’urgence et un relogement des sinistrés
-
Deux graves accidents sur l’axe Mbour–Sandiara : 4 morts et plus de 30 blessés