Mboro : plusieurs quartiers sous les eaux pluviales

Selon le journaliste Ayoba Faye, originaire de cette localité et ayant relayé l'information sur sa page X (anciennement Twitter), plusieurs quartiers tels que Keur Pathé Kane, Khar Yalla Ngay Ngay, Touba Mboro et Keur Abour sont touchés par ces inondations.



L’ancien journaliste de PressAfrik estime que cette situation est « l’une des conséquences du découpage administratif et de l’explosion démographique de ces 15 dernières années ».

Après Dakar, c’est autour de Mboro (région de Thiès) de subir les « dégâts énormes » causés par les fortes pluies de ces derniers jours.