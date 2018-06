Mboro privé d'eau à 48 heures de la Korité

Les populations de Mboro sont dans le plus grand désarroi à quelques heures de la fête de l'Eid el Fitr. Le forage nouvellement inauguré (il y a 8 mois) de cette localité est tombé en panne. Mis tout récemment entre les mains d'experts canadiens et exploité par l'Office des forages ruraux (Ofor), le nouveau bijou n'arrive plus à ravitailler la population en eau.



A quelques heures de la Korité, les ménages mborois n'arrivent plus à voir le liquide précieux. Jusque-là, aucun communiqué des autorités n'a filtré pour expliquer les raisons de la panne ou même annoncer des mesures palliatives de soutien aux familles pour le ravitaillement en eau.



En attendant d'en savoir plus sur les raisons de cette panne prématurée, qui survient moins d'une année après son inauguration, les populations se sont ruées sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un situation grave.