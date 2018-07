Mboro : une femme égorgée dans le champ d’un ancien député

Scène d’horreur à Mboro. le cadavre d'une femme du nom de Amy collé Bâ, domiciliée au quartier Gounass a été retrouvé enterré dans un verger de citronniers appartenant à l'ancien député Cheikh Tidiane Ndiaye "Ngalgou". Elle a été atrocement égorgée.



En effet, c’est au moment qu’elle assistait à une cérémonie de deuil qu’Amy Collé Ba, commerçante de profession, se verra inviter par des individus non encore identifiés à visiter le champ pour apprécier l’abondante récolte. Une fois sur les lieux, elle ne reviendra jamais.



La victime, Elle était mariée et mère de six (6) enfants.

Le corps sans vie de Amy Collé a été évacué à l’Hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaoune pour autopsie. La Division des investigations criminelles (Dic) a ouvert une enquête.