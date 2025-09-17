Mbour : 22 ressortissants Ouest-africains membres de Qnet arrêtés

Les agents du commissariat central de Mbour ont procédé au démantèlement d'un réseau Qnet. Les limiers ont interpellé une vingtaine de jeunes ressortissants ouest-africains, membres de dudit réseau. Ces jeunes, venus en masse de leur pays, avaient réussi à escroquer d'honnêtes citoyens en les dépouillant de leurs biens.



L'instigatrice de ce réseau, Mariama Koné, a promis un travail décent au Sénégal à trois jeunes femmes de son pays, après avoir encaissé deux millions. Elle leur a fait croire qu'elle travaillait pour une entreprise de vente en ligne, dénommée Qnet, et a ainsi réussi à convaincre et à duper Aicha Bamba, Alima Coulibaly et Mama Bamba, qui ont fait le voyage jusqu'à Mbour.



Désorientées et sans emploi, les trois femmes ont été prises de court par l'arrivée de 18 autres de leurs compatriotes, des hommes, invités par Mariama Koné. Logés sous le même toit, les hommes ont commencé à opérer au sein du réseau, avec la complicité de leur hôte. Très rapidement, ils ont envahi les grandes artères de la ville de Mbour à la recherche de clients potentiels pour leur soutirer de fortes sommes d'argent.



Leur règne fut de courte durée. Ils ont été interpellés lors d'un contrôle de routine par la police. Devant le tribunal d'instance de Mbour, les 22 prévenus, dont seuls cinq possédaient une pièce d'identité, sont passés aux aveux. Tous ont accusé Mariama Koné d'être à l'origine de leur venue au Sénégal, leur ayant promis un emploi au sein du réseau Qnet.



Face aux révélations de ses complices, Mariama Koné a reconnu les faits. Reconnus coupables d'escroquerie et de séjour irrégulier, les 22 mis en cause ont été condamnés par le juge du tribunal d'instance de Mbour à six mois de prison avec sursis. Ils sont également contraints de quitter le Sénégal et de retourner dans leurs pays respectifs dans les trois prochains mois.