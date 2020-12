Mbour: Amadou Kâ, « piégé» par son ami Assane Ndoye, aurait convoyé du chanvre à son insu

Assane Ndoye et Amadou Kâ, en détention préventive depuis deux ans, ont enfin fait face au juge du tribunal de grande instance, statuant dans le cadre de la deuxième session de la chambre criminelle de Mbour. Les deux accusés étaient poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs et trafic de drogue.



Les faits pour lesquels ils étaient jugés remontent à 2018. En effet, il y a de cela deux ans, des gendarmes qui étaient en faction à quelques kilomètres de la commune de Thiadiaye, interpellaient le nommé Amadou Kâ qui était à bord d’une moto « Jakarta ». La fouille effectuée sur lui avait permis aux hommes en bleu de trouver dans le sac du monsieur une portion de chanvre indien. Conduit à la brigade et soumis à un interrogatoire, Amadou Kâ avait balancé le nom de celui qui lui aurait remis le sac, un certain Assane Ndoye.



Dans le procès-verbal, il avait soutenu avoir perdu de vue Assane Ndoye depuis trois ans mais avoir retrouvé les contacts téléphoniques de ce dernier grâce à son épouse qu’il avait rencontrée un jour. Il poursuit qu’après cela, il a eu l’idée de donner un coup de fil à Assane qui aurait profité de l’occasion pour lui demander un service puisqu’il était en partance vers Thiadiaye.

A l’en croire, sans ne pas se douter de quoi que ce soit, il aurait accepté de rendre volontiers ce service à son ami de longue date.



Le fameux sac contenait du chanvre

C’est ainsi, a-t-il expliqué, qu’en cours de route un individu lui aurait remis un sac qu’il devait transporter jusqu’à Thiadiaye pour le remettre à Assane Ndoye. Sans chercher à en savoir sur le contenu, Amadou affirme avoir pris le sac et continué son chemin vers Thiadiaye où il devait remettre le colis à Assane. Malheureusement pour lui, il s’est fait prendre en cours de route par les gendarmes qui avaient monté un check point.



A la brigade, Amadou Kâ, berger de son état, a donc filé aux pandores le numéro d’Assane Ndoye. Ces derniers, pour remonter vers le pourvoyeur, ont demandé à Amadou d’appeler Assane et de lui dire de venir récupérer le colis. Ainsi, sans se douter nullement que c’était un piège, Assane s’est pointé sur le lieu de rendez-vous. Pris dans un guet-apens, Assane est arrêté à son tour. Dans les locaux de la brigade de gendarmerie, Assane Ndoye a reconnu que c’est bien lui qui a demandé à Amadou de lui apporter le colis moyennant une somme de 50 mille francs CFA. Mieux, il soutient que c’est une personne nommée Ismaïla Thiaw qui est son fournisseur.



Après la durée légale de garde à vue, les deux compagnons d’infortune avaient été placés en détention préventive à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour depuis lors. Devant la chambre criminelle, le procureur s’est dit être convaincu de la culpabilité de tous les deux prévenus. Il a requis contre eux 15 ans de travaux forcés. A l’audience, le sieur Amadou Kâ a soutenu que jamais il n’a été question d’argent pour transporter le sac. Il a martelé qu’il ignorait royalement le contenu du sac et qu’il ne faisait que rendre service à son ami parce qu’Assane est une vieille connaissance. Les avocats plaident l’innocence d’Amadou Kâ « tombé dans un piège ».



Prenant la parole, le pool d’avocats (Mes Faty et Assane Dioma Ndiaye) commis par Amadou, a plaidé la relaxe de ce dernier. Selon Me Assane Dioma Ndiaye, le crime d’association de malfaiteurs ne doit pas être retenu contre son client car les deux détenus n’ont pas concocté un plan pour l’exécuter. « C’est une pure coïncidence. Dans le PV comme à l’audition, mon client a été constant dans tes déclarations. Il est resté trois ans sans rencontrer Assane. C’est parce qu’il a rencontré la femme de celuici qui lui a donné son numéro qu’il a appelé Assane et ce dernier, sachant que Amadou était sur la route pour venir à Thiadiaye, en a profité pour lui demander un service. Malheureusement, mon client est tombé dans le piège. Et ne sachant pas le contenu du sac, il ne pouvait en aucun cas participer à un trafic de drogue » a plaidé Me Assane Dioma Ndiaye qui a demandé l’acquittement de son client du crime d’association de malfaiteurs et la requalification du crime de trafic de drogue en détention de chanvre indien.



Pour Assane Ndoye, qui avoisine la cinquantaine, il a demandé la clémence de la justice. Au finish, le tribunal a relaxé les deux prévenus du crime d’association de malfaiteurs et a disqualifié les faits en trafic de chanvre indien en condamnant Amadou Kâ à 2 ans d’emprisonnement ferme et une amende d’un million de Frs CFA. Quant à son coaccusé, reconnu coupable du délit de possession de drogue, il a pris 5 ans ferme avec une amende d’un million de francs.



Le Témoin