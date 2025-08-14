Mbour : P. Ndiaye, le célèbre convoyeur de migrants arrêté après des années en fuite

Selon L'Observateur qui retrace son parcours dans son édition de ce jeudi, P. Ndiaye a écrit les premières pages de sa légende en 2021. Sa première expédition, un succès inattendu, avait vu plus d'une centaine de migrants entassés dans une pirogue de fortune atteindre les côtes européennes. Cet exploit le poussa à persévérer dans cette activité illégale.

Mais son retour au Sénégal marqua le début d'une série de drames. Lors d'une seconde tentative, confiée à un autre capitaine, la pirogue chavira, causant la mort de plusieurs passagers. Face à la colère des familles des victimes, P. Ndiaye disparut de la région avant de réapparaître en 2023.

À cette époque, il organisa une nouvelle expédition, réunissant des dizaines de migrants dans une maison de Mbour après leur avoir soutiré près de 310 millions de FCFA. Mais le jour du départ, il abandonna ses clients, déclenchant une plainte collective auprès de la brigade de recherches de Saly Portudal. Malgré cela, il parvint une nouvelle fois à échapper aux autorités.

En 2025, alors qu'il préparait un nouveau voyage, les gendarmes interceptèrent 17 de ses clients, ayant chacun payé 500 000 FCFA. Une fois encore, P. Ndiaye réussit à fuir... jusqu'à son arrestation finale lundi 11 août.

« Son interpellation a suscité un immense soulagement à Mbour, particulièrement parmi les proches des victimes », rapporte L'Observateur.

La cavale de P. Ndiaye, célèbre organisateur de voyages clandestins vers l'Europe, a pris fin lundi soir aux abords de sa maison à Mbour. Interpellé par la brigade de gendarmerie de Saly, il a été placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet mardi. Il a été placé sous mandat de dépôt pour "trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui".