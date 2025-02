Mbour : Un chauffeur refuse d’obtempérer, fonce sur un policier et le traîne sur une longue distance

Moustapha Seck, chauffeur de profession, a été condamné à trois mois de prison ferme assortis d’une amende de 200.000 FCFA par le tribunal de grande instance de Mbour (à 80 km au sud de Dakar). Ce dernier, qui ne détenait pas son permis de conduire au moment de son interpellation par un policier du commissariat de Saly Portudal, a refusé d’obtempérer et a violemment foncé sur l’agent, le traînant sur une longue distance.



Selon le journal L’Observation, qui rapporte les faits, le prévenu a reconnu les faits à la barre du tribunal ce mardi 18 février. Interrogé sur les raisons de son refus d’obtempérer. Il a expliqué qu’il avait laissé son permis de conduire entre les mains des gendarmes de Diamniadio à la suite d’une altercation survenue plus tôt dans la journée.



« Le procureur n’a pas manqué de manifester son étonnement face au comportement violent et irrespectueux du chauffeur à l’égard de l’homme de tenue », rapporte la même source.