Mbour : bataille rangée entre policiers et chauffeurs à cause de la saisie d’une moto

Les chauffeurs de la gare routière de Keur Mame Balla (Mbour) se sont violemment heurtés aux agents du commissariat central de Mbour. En cause, la saisie de la moto d’un conducteur par les policiers sur laquelle un des leurs en l’occurrence Ibrahima Ba avait en sa possession des cornets de chanvre indien.



Des policiers en civil sont arrivés au rond-point Keur Balla, à la sortie de Mbour pour une opération de sécurisation. Mais cette intervention a failli virer au drame.



En effet, les agents ont mis la main sur Ibrahima Ba, un chauffeur assis sur une moto Jakarta appartenant à Demba Seye. Ils ont retrouvé du chanvre indien soigneusement dissimulé dans une poche de son pantalon par devers de lui. Quand les policiers ont décidé de l’embarquer et de saisir la moto, les chauffeurs se sont opposés à ça, car, selon eux, l’engin n’a rien en avoir avec l’infraction puisqu’il appartient à Demba Seye qui est « totalement étranger à cette affaire de drogue ». Rapidement la tension est montée et les policiers ont appelés leur collègue en renfort. Ainsi, ils ont réussi à embarquer Ibrahima Ba et Demba Seye, et de saisir la moto.



Des accusations de racket ont été portées par Ibrahima Ba sur les policiers. Selon lui, quand le convoi policier est arrivé à hauteur de la mairie de Mbour, les agents lui auraient réclamé 150 000 FCFA pour récupérer la drogue saisie et obtenir sa libération. Il aurait réussi à négocier le montant à 100 000 F CFA. Toujours d’après lui, il a dû appeler son collègue Bassirou Mboup depuis la voiture banalisée des policiers, à qui il a raconté sa mésaventure et lui a demandé de l’aide. Ce dernier a contacté un troisième chauffeur, Touba Diop, qui lui a affirmé n’avoir que 80 000 FCFA sur lui car il vient de Diaobé. La somme réunie, les deux se rendent à la mairie de Mbour, à l’endroit indiqué par Ibrahima Ba. Mais une fois sur place, ils sont à leur tour, arrêtés et conduits au commissariat.



Les quatre prévenus, poursuivis pour "détention de chanvre indien, tentative de corruption et rébellion étaient présentés" devant la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, le 18 novembre 2025. Ibrahima Ba, à qui les policiers ont accusé dans le PV qu’il détenait 06 cornets de chanvre indien lors de son arrestation, a affirmé qu’il n’en détenait que 03 cornets. Concernant la tentative de corruption, le prévenu a reconnu avoir appelé son collègue depuis le véhicule des policiers car c’est « parce que les agents lui réclamaient 150 000 FCFA pour le laisser partir ». En revanche, ses deux coprévenus ont soutenu qu’ils ignoraient totalement que Ibrahima Ba était impliqué dans une affaire de drogue. Quant au Jakartaman Demba Seye, il a nié formellement avoir opposé une quelconque résistance aux policiers.



Le procureur de la République a demandé dans son réquisitoire, la relaxe de Demba Seye, estimant qu’aucune charge ne pèse contre lui. Il a requis en revanche 02 ans de prison ferme pour Ibrahima Ba, 02 mois de prison de ferme pour Bassirou Mboup et Touba Diop. Au terme des débats, le tribunal a relaxé le conducteur de moto, Demba Seye. Ibrahima Ba est condamné à 03 mois de prison ferme, tandis que Bassirou et Touba Diop écopent 03 mois de prison assortis du sursis.