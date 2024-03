Mbour : la coalition Diomaye réafirme son ancrage au "projet"

A Mbour, au stade Caroline Faye, la coalition Diomaye président a clos sa campagne en apothéose. Et c'était l'occasion pour Bassirou Diomaye et son mentor Ousmane Sonko de revenir sur les points saillants de leur programme. Après des mots de remerciements à l'endroit des alliés qui ont accompagné leur coalition, le candidat Bassirou Diomaye Faye a réitéré son souhait de faire du Sénégal un pays souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès. Dans son allocution, le candidat Diomaye Faye a remercié Ousmane Sonko pour sa générosité. Rappelant que ce dernier a toujours été, de A à Z leur plan. " Et comme il l'a dit tantôt, c'est un projet que nous présentons. Ce projet dépasse nos personnes. Il trône au-dessus de nous. C'est quelque chose qui est intimement lié au Sénégal", a fait entendre Diomaye Faye.





" Je voudrais attirer votre attention sur l'élection présidentielle de dimanche prochain. C'est un moment où vous êtes appelés à choisir entre la rupture et la continuité. Alors êtes vous pour la rupture ou la continuité?", a interrogé le candidat de la coalition Diomaye président.





Par ailleurs, monsieur Faye a rappelé les évènements qui ont émaillé ces deux dernières années la vie politique du Sénégal. Lesquels évènements ont fait des victimes, des blessés et même des exilés. “Maintenant”, a tonné Diomaye Faye, "il y a un choix à faire". De plus, ajoute-t-il, " si vous voulez la rupture, j'incarne parfaitement cette rupture". " Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République du Sénégal au soir du 24 mars 2024. Je suis prêt à endosser cette fonction pour en faire une opportunité d'engager durablement notre pays vers les voies du développement et de la refondation. Je suis prêt à œuvrer pour la réconciliation des cœurs et à la concorde nationale", ce sont là des engagements fermes du candidat Diomaye Faye.



Toujours dans son costume de futur président du Sénégal, l’enfant de Ndiaganiao, a promis aux Sénégalais de leur rendre leur dignité économique, d’éradiquer la pauvreté et la corruption à tous les niveaux etc.





Quant à Ousmane Sonko, il est revenu sur le sujet de la souveraineté monétaire; qui semble être le talon d’achille de leur projet. Ce chapitre de leur programme avait fait l’objet de critiques acerbes de la part du candidat de BBY, Amadou Ba. Sur ce, dit Ousmane Sonko, “ que personne ne vous fasse croire qu’il n’est pas possible de réfléchir souverainement sur notre propre politique monétaire. C’est faux. Nous pouvons le faire”.



A partir de ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle ère. C’est l’ère des possibles. L’ère du développement, l’ère du progrès, l’ère du rééquilibrage avec le monde”, a confié Ousmane Sonko à la foule.





¨Pour leur dernier meeting, le stade Caroline Faye de Mbour a refusé du monde. C’était l'occasion saisie pour Diomaye Faye pour remercier tous les membres et sympathisants qui se sont mobilisés durant ces 12 jours pour les accueillir et les soutenir. Il a promis une fois élu président de la République du Sénégal d’aller à la rencontre de ceux-là qui n’ont pas pu faire le déplacement à Mbour.