Mbour : les maraîchers accusent le maire de Sandiara d'avoir commandité l'agression des journalistes

Les rapports entre le maire de Sandiara (Mbour) et les maraîchers établis dans la localité ne sont plus au beau fixe. En plus des menaces de déguerpissement qui pèsent sur eux, ils accusent l’édile de la ville d’avoir commandité la violence portée contre les journalistes.



Selon le président des maraîchers, Ibrahima Diouf, « ce qui s’est passé ici, nous avons invité les journalistes à venir couvrir notre manifestation, dont l’objectif était de porter à la connaissance des populations les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais aussi informer l’opinion sur le malentendu qui nous oppose à la commune de Sandiara ».



Mais il dit être surpris par des gens qui sont venus les menacer. « A notre grande surprise, des nervis sont venus nous trouver pour nous menacer et s’en prendre violemment aux journalistes. Nous exploitons ces champs que nous avons hérités de nos parents depuis 1974. Nous y cultivons toute sorte de légumes », a expliqué Ibrahima Diouf.



Selon lui, c’est le maire qui est derrière ces actes « le maire Serigne Diop Gueye, que nous accusons d’être derrière de tels actes, veut nous prendre ces terres pour y ériger des HLM. Ne nous intéressent pas du tout. Et je le dit à haute voix. Mois et mes camarades nous allons quitter ce lieu au prix de nos vies. En ce sens, nous interpellons directement le chef de l’Etat et nous appelons Serigne Diop Gueye à la raison », ont-ils rapporté à travers les ondes de Walf Fm