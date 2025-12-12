Badara Gadiaga accueilli en héros à sa sortie de Rebeuss

Une foule en liesse a accueilli, ce vendredi, Badara Gadiaga devant la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Libéré sous bracelet électronique après cinq mois de détention, l'homme a été ovationné par ses sympathisants.



Dès sa libération, une scène de jubilation populaire s'est emparée des abords de la prison. Une foule, principalement composée de jeunes, a scandé son nom : « Badara, Badara ! » dans un vacarme de tam-tams, de cris et de klaxons de motos.



Vêtu de blanc et de lunettes noires, Badara Gadiaga est monté sur le toit de son véhicule pour saluer ses soutiens, le livre de Nelson Mandala à la main.



Il faut rappeler que M. Gadiaga a obtenu une liberté provisoire, assortie du port d'un bracelet électronique. Son incarcération faisait suite à des poursuites pour « diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République ».



L'affaire trouve son origine dans un échange tendu avec le député, aujourd'hui ministre du Tourisme Amadou Bâ, lors de l'émission Jakarloo sur la Tfm du 4 juillet 2025.

