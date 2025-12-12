Disparition des huit (08) pêcheurs à Saint Louis : les « Guet ndariens » interpellent le gouvernement

Deux pirogues parties en mer sont portées disparues depuis treize jours à Guet Ndar (quartier de pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal). La disparition des Huit (08) pêcheurs inquiètent la population de cette localité. Leurs familles et proches interpellent les autorités à prendre leurs responsabilités pour mener les recherches.



Certains d’entre eux avaient pris l’initiative d’aller en mer pour les chercher mais ils sont rentrés bredouille car, d’après les informations du journal Rfm, les deux embarcations sont dans une zone inaccessible. Les pêcheurs ont aussi affirmé qu’ils ne peuvent pas pousser très loin leur recherche car seuls les hélicoptères et les avions peuvent aller dans ces zones-là.



C’est pourquoi, ils sollicitent l'aide du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, qui d’après eux, la population de Guet Ndar a largement voté pour eux, et aujourd'hui ils ont besoin de leur soutien pour « sauver leurs frères ». « L'état du Sénégal doit nous aider. Nous ne pouvons plus dormir. La population de Guet Ndar souffre actuellement », se lamentent-ils.