Cambriolage chez l'ancien Khalife des mourides : cinq acquittements et des peines allant jusqu'à 10 ans de réclusion prononcées

La Chambre criminelle du Tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire d’une série de cambriolages perpétrés en 2019, dont l’un a visé le domicile de l’ancien Khalife général des mourides, le feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Après six ans d’instruction, le jugement a abouti à un verdict en demi-teinte : cinq acquittements et des peines de prison ferme pour les autres accusés.



Selon Les Echos dans sa parution de ce vendredi, cinq des prévenus ont été relaxés par le tribunal. Il s'agit de Amadou Pathé Diallo alias Vaccin, Mouhamed Lamine Konté alias Caporal, Amadou Sadio Diallo alias Rasta, Mamadou Alpha Diallo alias Jackson ou Dof, et Mouhamed Oularé alias Gawa.



En revanche, trois autres accusés, Thierno Hamzatou Diallo dit Hamza, Ibrahima Camara dit Milieu et Alseyni Dramé dit Abass, écopent de 10 ans de réclusion criminelle. Un neuvième homme, Amadou Sadio Barry, également alias Rasta, a été condamné à 2 ans de prison ferme.



Les faits, qui remontent à la nuit du 6 au 7 mars 2019, étaient d’une ampleur notable. Le premier coup de filet a eu lieu au domicile du feu Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, où les malfaiteurs ont dérobé 831 000 FCFA, une imprimante et un ordinateur portable.



La bande a ensuite sévi au marché HLM, multipliant les larcins. Chez Gora Guèye dit Bara Guèye, 96 téléphones portables, 3 radios, 2 ordinateurs et 55 000 FCFA. ont été emportés.



À « Fana Boutique » de Khadidiatou Konté, ils ont emporté avec eux, un coffre-fort contenant 5 685 000 FCFA, un million supplémentaire en liquide, un ordinateur Mac Book et une tablette.



Un vol estimé à plus de 14 millions de FCFA a été perpétré dans le magasin de Fatoumata Bintou Rassoul. Les malfaiteurs ont aussi dérobé trois chèques bancaires.



Face à cette vague de crimes, plusieurs plaintes avaient été déposées au commissariat central de Dakar en mars 2019. L'enquête avait conduit à l'interpellation de plusieurs individus, tous résidant à la cité Imbécile dans le quartier de Yarakh. Les réquisitions téléphoniques avaient constitué des éléments clairs à charge.



Poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage d’armes, de violences et de moyen de locomotion et recel criminel », les accusés avaient initialement avoué leur participation lors de l’instruction, détaillant même le rôle de chacun.



Cependant, lors de leur jugement le 9 septembre dernier et face à des réquisitions du parquet allant jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle, ils ont tous nié toute implication, sans que le tribunal ne soit convaincu par ce revirement pour une majorité d’entre eux. Ce verdict met fin à une longue procédure judiciaire entamée il y a six ans.