Reddition des comptes : Babacar Ba appelle le procureur financier à "rééditer la séance d’explication faite en avril"

Le président du Forum du justiciable, Babacar Ba, a appelé dans un souci de "bonne pratique de la transparence" le Procureur financier à "rééditer la séance d’explication" qu’il avait faite, en avril dernier, en se livrant à une conférence de presse.



Dans un message sur X (anciennement Twitter), le défenseur des droits humains a estimé que "cela contribuerait à clarifier l’opinion publique sur les dossiers liés à la réédition des comptes", dans un contexte où la justice est critiquée pour sa lenteur par certains militants du parti au pouvoir et pour sa "chasse aux sorcières" par les acteurs de l’opposition.



Dans le but de prévenir "la propagation d’informations partielles ou inexactes" sur entre autres les arrestations, les contrôles judicaires et le rapport de la Cour des comptes, le procureur s’était livré à une conférence de presse le 17 avril 2025. Depuis lors, silence radio de son parquet sur les dossiers en cours.