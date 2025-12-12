Suspension des extraditions vers la France : la défense de Madiambal dénonce "un chantage diplomatique"

Les avocats de Madiambal Diagne, en exil en France, dénoncent "un véritable chantage diplomatique", après que le gouvernement sénégalais a annoncé la suspension de toutes les extraditions vers la France pour protester contre ce qu’il considère comme le refus d’extrader un de ses citoyens recherché par la justice.



Dans un communiqué au ton offensif, les avocats déplorent le "chantage" des autorités sénégalaises, alors que Madiambal Diagne "fait l'objet d'une demande d'extradition actuellement examinée par les juridictions françaises et dont ils demandent le rejet".



En poursuivant son argumentaire, la défense de Madiambal estime que cette "volonté d'établir un bras de fer diplomatique n'est que le reflet de l'artificialité des accusations portées à l'encontre de leur client et de la parfaite conscience, de la part des autorités sénégalaises, du risque de rejet de leur demande d'extradition".



Pour rappel, au cours d’une séance à l’Assemblée nationale du Sénégal, la ministre de la Justice, Yacine Fall, annonçait la suspension de toutes les extraditions vers la France. "Il s’agit d’un principe de responsabilité (…) Nous avons décidé de suspendre toute extradition vers la France jusqu’à ce que la France réponde", précise-t-elle, ajoutant que "c’est un message clair de réciprocité".



Par arrêt du 25 novembre 2025, la chambre de l'instruction de Versailles a demandé à l’Etat sénégalais de lui fournir plus d’éléments sur le dossier, avant toute décision sur la demande d’extradition.



"Il appartient à l'État sénégalais d'apporter un certain nombre d'éléments parfaitement listés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction au plus tard le 23 janvier 2026. Il n'y a donc aucune confusion sur les attentes de la justice pour permettre un examen de la demande qui lui est soumise", concluent les avocats du mis en cause.