Kolda : des femmes outillées pour renforcer leur présence dans les chambres consulaires

Les femmes du Fouladou se préparent à occuper davantage de postes de décision au sein des chambres consulaires. Une rencontre de sensibilisation et d'information s'est tenue ce vendredi 12 décembre dans la salle de réunions de la Chambre de commerce de Kolda, dans le cadre du projet Femme Leader, financé par la coopération canadienne.



Selon El Hadji Diouf, Représentant pays de Catalyste Plus, ce projet, prévu pour une durée de deux ans, ambitionne de « sensibiliser et informer les femmes sur le processus électoral des chambres consulaires, les former en leadership, avant de passer aux phases de coaching et de mentorat pour booster leur participation aux prochaines élections ». Une initiative jugée indispensable dans un contexte où la représentation féminine demeure faible dans ces instances.



Mohamed Sarr, chargé du développement des PME/PMI à l’Union nationale des chambres de commerce, a pour sa part rappelé un paradoxe préoccupant : « Les femmes constituent l’écrasante majorité de l’électorat. Malheureusement, elles ne sont pas bien représentées dans les instances de décision des chambres consulaires », a-t-il déploré. Il a ainsi invité les femmes du Fouladou à se doter des documents administratifs nécessaires afin de s’inscrire massivement sur les listes et mieux se préparer pour les prochaines élections.



De son côté, Gnagna Diallo, secrétaire générale des Femmes leaders entrepreneures du Sénégal, section Kolda, a insisté sur la nécessité de sélectionner des candidatures solides. « Il nous faut de très bons profils capables d’assurer aux femmes une représentation de qualité dans ces instances », a-t-elle souligné.



Cette rencontre marque une étape importante dans la mobilisation féminine à Kolda, avec l’espoir de voir, à terme, une présence plus significative des femmes dans les structures consulaires décisionnelles.