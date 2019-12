Mbour: onze (11) pêcheurs arrêtés et déférés au parquet à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre

A M'bour, une ville de l'ouest du Sénégal à environ 80 km au sud de Dakar, onze (11) pêcheurs ont été arrêtés et déférés au parquet à la suite d'affrontements lundi avec les forces de l'ordre, a-t-on appris. Ces pêcheurs se sont opposés à la construction d'un nouveau quai de pêche.



En visite dans la zone, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a affirmé que l’opposition au projet d’érection du nouveau quai de pêche à Mbour (ouest) s’explique par une "désinformation" consistant à faire croire aux populations qu’une usine de farine de poisson est en construction sur le site en question, en lieu et place d’un quai de pêche.



"Ce qui est absolument faux. Les techniciens du ministère ont travaillé jusqu’à obtenir un financement (…) pour réaliser un projet de plus de 6 milliards F CFA entre Joal-Fadiouth et Mbour, soit 3 milliards F CFA par site en termes de construction et d’équipements", a souligné M. Ndoye.



"On a fait croire à la population que si ce projet se réalisait, certaines pirogues ne pourront plus accoster, entre autres fausses informations, pour embrigader une jeunesse. Les techniciens ont démontré qu’en réalisant ce projet, qui est une demande forte des acteurs, une nouvelle route va être faite en plus d’autres avantages", a-t-il assuré.