Mbour : quatre conseillers municipaux condamnés à deux mois de prison avec sursis et 12 millions FCFA d’amendes

Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné, mardi 06 janvier 2025, quatre (04) conseillers municipaux dont trois (03) adjoints au maire à deux (02) mois de prison avec sursis. Alors qu’il y avait initialement six (06) accusés, deux (02) ont été relaxés, selon le quotidien «L’Observateur», dans la parution de ce mercredi.



Les condamnés ont été reconnus coupables d’avoir «incité à la violence, participé à une manifestation non autorisée et détruit des biens appartenant à autrui». Ils devront verser aussi solidairement la somme de 12 millions FCFA à l’organisateur d’une foire, D. Fall (partie civile), en réparation des préjudices subis.



A l’origine du conflit, D. Fall a expliqué qu’il organisait sa foire annuelle avec l’autorisation de la Société d’aménagement de la petite côte (Sapco). Il a accusé le maire de Saly, O. Guèye, et son deuxième adjoint de l’avoir menacé et interdit d’installer ses 95 stands. Après son refus de plier bagages, des manifestants ont vandalisé et saccagé ses installations causant un préjudice estimé à neuf (09) millions de FCFA.



Les débats ont révélé l’existence d’un groupe WhatsApp où les actions de perturbations ont été orchestrées. «J’ai vraiment honte et je demande pardon à la partie civile», s’est excusé à la barre, B. Guèye (deuxième adjoint au maire), impliqué dans les actes de vandalisme. «C’est sous le poids de la colère que j’ai agi», avoue un autre.



Le procureur, qui a reproché les élus d’avoir «envoyé au front de pauvres jeunes» pour régler un différend administratif, avait requis six (06) mois d’emprisonnement, dont trois (03) ferme, avant que le tribunal ne prononce une peine plus clémente.