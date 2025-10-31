Mbour : un commerçant qui tenait une pharmacie clandestine depuis des années condamné à un an de prison

Un commerçant de Mbour, sur la petite côte, a été condamné à un an d'emprisonnement, dont deux mois ferme, pour avoir illégalement transformé sa boutique en pharmacie. A. Gaye, établi dans le quartier populaire de Médine sur la petite côte, a été reconnu coupable de "vente illégale de médicaments pharmaceutiques".



L'affaire a éclaté suite à une dénonciation anonyme. Le 10 octobre dernier, les éléments du commissariat de police de Diamaguene ont effectué une descente inopinée dans son commerce. Sur place, ils ont découvert une importante quantité de médicaments soigneusement rangés dans des seaux.



Face à cette découverte, les policiers ont procédé à la perquisition du domicile du commerçant, situé à proximité. Ils y ont trouvé un stock encore plus important composé de nombreux produits pharmaceutiques : Jenifrim, paracétamol, citmoleyn, metifen, effarmol, Cac 1000, ainsi que diverses pilules et gélules.



Immédiatement arrêté et conduit au commissariat, A. Gaye a comparu le jeudi 30 octobre devant le tribunal d'instance de Mbour. Lors de l'audience, il a reconnu les faits mais a affirmé au juge "ignorer que cette pratique était formellement interdite".



Le commerçant a révélé qu'un fournisseur venait régulièrement de Touba pour l'approvisionner en médicaments, tout en affirmant ne pas connaître son identité. Sollicitant la clémence du tribunal, il a finalement avoué, sous les réprimandes du juge, qu'il avait commencé cette activité illégale en 2022, contredisant ainsi les informations qui faisaient état d'une pratique d'une dizaine d'années.



Le tribunal a reconnu le prévenu coupable et l'a condamné à un an de prison, dont deux mois ferme, mettant fin à plusieurs années de vente illicite de médicaments dans le quartier de Médine.