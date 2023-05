Mbour: un détenu s'évade devant le Procureur avant de se fait arrêter

Une affaire d'évasion assez rocambolesque vient de secouer la prison de Mbour. La particularité de cette énième évasion est qu'elle s'est passée en plein jour devant le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour.



Le chef de la police judiciaire s'était rendu à la prison pour sensibiliser les détenus grévistes. C'est lorsqu'il tenait, dans la grande cour de la prison, son discours que l'incident s'est produit.



Il était midi passé. Dans sa volonté de rencontrer les prisonniers, principalement les grévistes qui refusent de s'alimenter depuis mardi dernier, le Procureur de la République, en collaboration avec l'administration pénitentiaire, regroupe tous les pensionnaires de cette prison dans la grande cour.



Ainsi, en présence de l'ensemble des responsables de la Maison d'arrêt et de correction, le Procureur fait face aux détenus et commence son discours. Seulement, au cours de son speech, un détenu qui se trouvait justement à côté de l'infirmerie, a profité de l'inattention des gardes et sauté très rapidement par le mur avant de prendre ses jambes à son cou pour disparaître dans la nature, rapporte le journal L'Observateur.



Il est alors poursuivi par des gardes, dont la célérité achoppera contre la peur panique engendrée par cette évasion spectaculaire chez les usagers et autres commerçants du marché central de Mbour, sis à quelques mètres de la prison.



Ces derniers couraient dans tous les sens pour échapper à d'éventuels tirs d'armes à feu. Une aubaine pour le prisonnier qui s'est noyé dans la foule pour prendre la direction du quai de pêche. Où le fugitif s'attache très rapidement les services d'un capitaine de pirogue pour traverser vers l'autre rive.



Ainsi, avec l'appui de ce dernier, il fait cap sur le village de Mballing. Tenaces, les autorités pénitentiaires sollicitent les services du département de la Pêche qui met une pirogue à leur disposition. Et ce fut la course-poursuite en haute mer. En pleine traversée, pour ne laisser aucune chance au prisonnier, les gardes pénitentiaires intiment au capitaine de la pirogue l'ordre de s'arrêter, lui notifiant qu'il convoyait un prisonnier fugitif.



N'en ayant cure, il s'entête et continue son chemin jusqu'à la plage de Mballing. Là, le détenu prend à nouveau la poudre d'escampette et tente de se cacher dans le village.



Arrêtés, le capitaine de la pirogue et le fugitif sont dans de beaux draps. Présentés au procureur de la République avant d'être conduits dans les locaux du commissariat de la police centrale de Mbour, ils sont mis en garde à vue, pour évasion et complicité et recel de malfaiteur.