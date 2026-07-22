Tribunal de Dakar : Jérôme Bandiaky condamné à six mois de prison ferme après près de deux ans de détention

Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a condamné, ce mercredi 22 juillet, Jérôme Bandiaky alias «Sniper» à six mois de prison ferme et une amende de 5 millions de F Cfa. Son co-prévenu, Sakory Ka, frère de l’ancien ministre Doudou Ka, a aussi écopé de la même peine.



Si les prévenus ont été déclarés coupables de détention d’armes sans autorisation administrative, ils ont cependant été relaxés des charges de trafic illicite d’armes, d'usurpation de fonctions publiques civiles ou militaires, d'escroquerie portant sur des avantages de l’État, ainsi que de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique.



​Dans cette affaire, le délibéré du juge prend le contre-pied des réquisitions du parquet. A l’occason du procès tenu le 8 juillet 2026, le procureur de la République avait requis cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de FCFA contre Jérôme Badiaky. En ce qui concerne Sakory Ka, le ministère public avait sollicité trois ans de prison ferme assortis d’une amende de deux millions de FCFA.



​Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre 2024, Jérôme Badiaky devrait recouvrer la liberté, sa condamnation ayant été largement couverte par la détention préventive. Sakory Ka, détenu depuis le 28 novembre 2024, devrait aussi être libéré.

