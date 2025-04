Mbour : un guérisseur traditionnel de 81 ans, marié à 4 épouses, accusé de viol sur une lycéenne de 21 ans

Un guérisseur traditionnel de 81 ans, polygame et père de 19 enfants, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Mbour pour viol présumé sur une jeune épileptique de 21 ans venue le consulter. L'affaire, qui secoue le village de Gadiague, oppose les déclarations de la victime aux dénégations de l'accusé, qui invoque une impuissance due à des problèmes de prostate.



L'affaire remonte au mercredi 9 avril dernier, lorsque les parents de Ndèye Ndiaye, une lycéenne de 21 ans souffrant de crises d'épilepsie, l'ont conduite chez S. Fall, un tradipraticien réputé de Gadiague. Face à la gravité de l'état de la jeune fille, le vieil homme aurait insisté pour qu'elle passe la nuit dans sa chambre, arguant de la nécessité de prodiguer des soins continus. Une requête à laquelle les parents et voisins ont acquiescé sans méfiance.



C'est au milieu de la nuit que le drame se serait produit. Les quatre épouses du guérisseur, réveillées par des cris stridents, ont trouvé la jeune fille en larmes. "Plongée dans un sommeil profond, je me suis réveillée alors qu'il était sur moi", aurait déclaré la victime aux gendarmes. Elle accuse le octogénaire de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente suite à son traitement.



Alertés en pleine nuit, les parents ont immédiatement porté plainte. Convoqué par les gendarmes, S. Fall a catégoriquement nié les faits. "Depuis plus d'un an, je suis incapable d'avoir des rapports sexuels à cause de ma prostate", a-t-il affirmé, produisant des documents médicaux attestant de son suivi par un spécialiste à Diourbel.



L'expertise médicale a révélé des éléments contradictoires. Le gynécologue commis par la justice a confirmé une défloraison ancienne de l'hymen, tout en notant que la victime avait eu des relations sexuelles dans les 48 heures précédant l'examen. Ces constatations n'ont cependant pas empêché le parquet de placer l'octogénaire en détention provisoire.



L'enquête se poursuit pour déterminer la véracité des accusations, tandis que la communauté de Gadiague reste divisée sur cette affaire qui mêle tradition, médecine et justice.