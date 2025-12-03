Mbour : un maçon risque 10 ans de prison pour "tentative de viol" sur une fillette de 10 ans

Le tribunal correctionnel de Mbour a renvoyé au 5 janvier 2026 le jugement sur l’affaire du maçon Ch. Anne. Ce dernier est accusé de tentative de viol sur une fillette de 10 ans. Le prévenu risque 10 ans de prison ferme alors qu’il a déjà passé 4 ans de détention à la Maison d’arrêt et de correctionnel de Mbour.



Les faits se sont passés en 2021 dans la commune de Thiadiaye (département de Mbour). Selon l’accusation, Ch. Anne aurait intercepté la jeune Y. Seck alors qu’elle rentrait de l’école. Il a profité de l’isolement des ruelles de leur quartier, pour le maitriser de force. Il a bâillonné sa bouche pour l’empêcher de crier.



Pis, il l’a trainé jusqu’à son domicile. Là, il a déshabillé la fillette et l’a jeté sur son lit pour tenter d’avoir un rapport sexuel avec elle. Au moment de passer à l’acte, il a été interrompu par les parents de la fille qui ont été prévenus par un voisin qui a été témoin de la scène du kidnapping. Ils ont fait irruption dans la chambre pour l’empêcher de passer à l’acte. Ils ont en amont libéré leur fille de la main de l’accusé avant de la conduire chez un gynécologue et de porter plainte à la gendarmerie de Thiadiaye.



Lors de l’enquête, Ch. Anne avait reconnu les faits et s’était confondu en excuses, implorant le pardon des parents de la petite et soutenant regretter amèrement son acte. Malgré la médiation initiée par sa famille et son mea culpa, Ch. Anne avait été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. Présenté devant la barre le 1er décembre 2025, Ch. Anne a nié les faits qui lui ont été reprochés.



Il a réfuté ses précédents aveux et contesté les déclarations de ses proches concernant les tentatives de réconciliation, créant une forte tension lors des débats. En revanche, le procureur de la République a requis 10 ans d’emprisonnement ferme à son encontre en insistant sur la culpabilité incontestable du prévenu, étayé par les premiers aveux, le témoignage crucial et les constations médicales.



Ch. Anne qui a déjà passé 4 ans en détention préventive, devra attendre le 05 janvier 2026 pour être fixé sur son sort.