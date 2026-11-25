Cinq jeunes hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe surnommé « Mafia Colombie » ont été interpellés à Kolda puis présentés au parquet le 23 novembre. Il s'agit d'Oumar D., Mamadou S., Arona D., Amadou B. et Seydou D., âgés de 18 à 26 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir multiplié les cambriolages de boutiques dans plusieurs quartiers de la ville ces dernières semaines.



Selon les informations parues dans Libération, l'enquête a été confiée à la brigade de recherches du commissariat de Kolda, qui a renforcé ses patrouilles et ses contrôles. Les policiers ont d'abord été informés de la présence d'un individu vendant des paquets de biscuits au quartier Zone Lycée. Interpellé à son domicile, celui-ci a reconnu avoir participé aux faits et a désigné ses complices, permettant l'arrestation progressive des autres membres du groupe.



Au fil des interrogatoires, chacun des suspects aurait reconnu son implication et cité les autres membres de la bande. Les perquisitions ont permis de retrouver une partie du butin, notamment des bidons d'huile, des paquets de biscuits, des pots de lait, un poste téléviseur et d'autres produits issus des boutiques cambriolées. Le receleur présumé a également reconnu les faits et restitué une partie des marchandises volées.



Les mis en cause ont avoué le cambriolage de deux boutiques à la Zone Lycée. Les biens récupérés ont été restitués à leurs propriétaires légitimes, toujours selon le journal.