Mbour : un pêcheur de 19 ans filme ses ébats sexuels avec des femmes mariées et les fait chanter

L'arrestation du pêcheur O. Pouye à Joal ( une commune du Sénégal située à l'extrémité de la Petite-Côte) a secoué la communauté, révélant des pratiques ignobles de chantage et d'abus sexuels sur des femmes mariées. Âgé de seulement 19 ans, le mis en cause utilisait un stratagème pour contraindre ses victimes à des relations sexuelles, qu'il filmait ensuite pour les faire chanter.



L'affaire a éclaté lorsque plusieurs femmes, accompagnées de leurs époux, ont porté plainte contre le sieur Pouye pour "viol et chantage". Les enquêtes ont révélé un schéma troublant où le pêcheur, sous prétexte de relations amicales, invitait les femmes chez lui avant de les agresser sexuellement et de les filmer à leur insu.



Les victimes, terrorisées par la menace de voir leurs vidéos intimes diffusées sur internet, se soumettaient aux exigences du prédateur sexuel pendant des mois. Certaines abandonnaient même leurs foyers pour satisfaire les pulsions du mis en cause qui selon L'Observateur les manipuler.



Face aux accusations accablantes, O. Pouye a tenté de se défendre en prétendant que les relations étaient consenties. Cependant, la découverte de nombreuses vidéos compromettantes sur son téléphone a confirmé la version des victimes.



Arrêté, il a été déféré au parquet de Mbour après sa garde à vue vendredi dernier.