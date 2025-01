Mbour : un redoutable gang de malfaiteurs mis hors d'état de nuire

Une bande de malfaiteurs dans le département de Mbour a été mise hors d'état de nuire grâce aux éléments du commissariat urbain de Saly Portudal, en collaboration avec leurs collègues de Gambie et d'Interpol. Ces malfrats, ne laissaient aucune chance aux propriétaires de motos Jakarta du département de Mbour. À défaut de les tuer, ils leur infligeaient de graves blessures à l'arme blanche pour voler leurs engins.



Ces bandits mettaient en œuvre leurs actes délictueux en s'attachant toujours des services des conducteurs de motos, dont les engins sont flambants neufs, pour se rendre dans des zones périphériques de la Petite-Côte. Et en pleine brousse, ils contraignaient les Jakartamen à s'arrêter à un endroit où leurs acolytes, armés de machettes et autres couteaux. Ils restaient à l'affût, pour dépouiller les victimes de leurs motos, renseigne le journal L'Observateur dans sa parution du jour.



En effet, le 24 décembre 2024, M. Mané s'attache les services de A. Sonko, un conducteur de moto Jakarta de la commune de Saly Portudal. M. Mané lui confie vouloir nuitamment se rendre au village de Youngar, un patelin niché au cœur de Gandigal, sur la route nationale N'1 allant vers Dakar.



Après marchandage du prix du transport, les deux hommes prennent la direction du village en cours de route. M Mané dira au Jakartaman de prendre la piste latéritique qui de son avis mène tout droit à sa destination.

Ainsi, sans voir le danger venir, A. Sonko se plie à l'indication de son client. Mais, une fois à l'entrée du village de Youngar, il est stoppé par trois (3) hommes lourdement armés, sortis des buissons et qui lui ont tendu une embuscade.



Ces derniers qui ne sont en réalité que des acolytes de son client, s'en prennent sauvagement à lui, à coups de machette. Avant de le priver de la clé de sa moto qu'il venait d'acheter.



Carrément malmené, A. Sonko a aussitôt crié en demandant de l'aide aux villageois de Youngar. Sorties en masse, les populations ont réussi à mettre la main sur l'un des assaillants, M. Mané. Conduit dans les locaux du commissariat urbain, M. Mané, dont la victime est sur son lit d'hôpital entre la vie et la mort, a décidé de passer aux aveux.



Il dénonce les noms de ses complices qui seront plus tard identifiés. Il s'agit de E.o, M. K. Mané et M. Diop, lit-on dans le journal.



L'enquête a permis aux policiers de localiser le domicile d'un des malfaiteurs, E. Diallo, à Yeumbeul, en banlieue dakaroise. Une descente dans la demeure du fugitif permet aux forces de l'ordre de Saly Portudal de récupérer la moto volée d'A. Sonko, soigneusement garée dans la chambre du voleur présumé.



Pendant ce temps, M., K. Mané et M. Diop, deux autres membres de la bande, seront interpellés en Gambie par Interpol. Ces deux délinquants, dont le gang ne laisse aucune chance à ses victimes, sont remis à la police gambienne qui les met à la disposition de la police sénégalaise, à la frontière de Karang Acheminés à la police du commissariat de Saly Portudal, les trois mis en cause reconnaissent sans hésitation les faits qui leurs sont reprochés.



Ils ont avoué aux forces de l'ordre avoir agressé plusieurs conducteurs de motos jakarta de Mbour. Ils ont également confié aux limiers-enquêteurs n'avoir jamais volé de vieilles motos. Ils ne jetaient leur dévolu que sur des motos toutes neuves, tuant ou blessant grièvement leurs propriétaires.



Au terme de leur durée légale de garde à vue, M. K. Man et M. Diop ont été déférés, vendredi passé, au parquet de Mbour où ils ont rejoint M. Mané à la prison de Mbour. E. Diallo est activement recherché.