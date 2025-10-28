Mbour : un réseau de faux documents administratifs démantelés

Les éléments de la Sûreté urbaine du commissariat de Mbour (sur la petite côte) ont interpellé, hier lundi, deux individus soupçonnés de faux et usage de faux en document administratif, ainsi que de complicité.



Les mis en cause sont Modou Rokhaya Fall, restaurateur domicilié à Saly Carrefour, et son présumé complice, Amad Diop, mécanicien résidant à Guinaw-Rails.



Leur arrestation est l'aboutissement d'une enquête lancée suite à une information selon laquelle Modou Rokhaya Fall fabriquait des Certificats de mise en consommation (CMC) pour des tiers. Le restaurateur proposait apparemment ce service illégal contre rémunération.



Sur la base de ce renseignement, une opération policière a été montée, conduisant à l'interpellation des deux suspects. Amad Diop a été appréhendé alors qu'il venait de se procurer un faux CMC, fraîchement confectionné par le principal mis en cause.



Lors de son interrogatoire sommaire, Modou Rokhaya Fall a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Une perquisition menée à son domicile a permis de conforter les charges retenues contre lui, avec la saisie de sept faux Certificats de mise en consommation, entre autres pièces à conviction.



Les deux hommes sont actuellement en garde à vue, dans l'attente de leur présentation devant le parquet.

