Mbour : une femme se rend dans un cimetière, exhume un garçon de 2 ans, ampute ses deux bras et ...

Une dame s’est introduite dans le cimetière Tefess de Mbour (ouest) dans la nuit du mercredi, vers les coups de 22 heures. Munie d’une bouteille d’essence et d’une boite d’allumettes, elle exhume le corps d’un garçon âgé de 2 ans, ampute ses deux bras avant de tenter de brûler le reste du corps.



Elle a été interceptée par le gardien du cimetière qui a alerté les riverains. Ces derniers ont vite rejoint les lieux. « Nous avons, nous-même, neutralisé la dame avant d’appeler la police qui a attendu les sapeurs-pompiers avant d’agir », a fait savoir un témoin sur la Rfm.



Il a jouté que la femme en question jouissait visiblement de toutes ses facultés mentales. Même si, selon la même source, son apparence donne l’impression que c’est une déficiente mentale.



Arrêtée et conduite au commissariat centrale de Mbour, la mise en cause parlait la langue française. Le reste du corps de l’enfant a été acheminée à la morgue par les sapeurs-pompiers.