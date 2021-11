Me Alioune Abatalib Guèye : "Le problème de Saint-Louis c’est un problème environnemental qui tue plus de 400 personnes"

« Le premier problème de Saint-Louis c’est un problème environnemental qui tue plus de 400 personnes ». La révélation a été faite par Me Alioune Abatalib Guèye, avocat à la Cour et tête de liste de la coalition « alternative, les verts » pour la mairie de Saint-Louis en vue des prochaines élections locales de janvier 2022. Il est d’avis, « cette brèche a été ouverte pour sauver Saint-Louis en 2003 ».



« L’intention était bonne parce que sur 4 mètres s’est passé à 7 kilomètres. C’est un problème et jusqu’à présent on n’a pas de solution. L’érosion côtière, la gestion des déchets (...). Entre questions, il y’a la pollution marine, le problème de dragage du fleuve Sénégal et de ses affluents. On parle aussi de gaz et de pétrole et comment gaz et pétrole vont vivre avec la pêche », a-t-il conclu.